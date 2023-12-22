Появились подробности уничтожения украинских РСЗО на окраине Харькова

В Сети появились видео уничтожения украинских БМ-27 "Ураган", а также кадры последствий удара.

Украинскую установку 220-мм реактивной системы залпового огня БМ-27 "Ураган" и заряжающая машина сопровождения были уничтожены ракетным ударом на окраине Харькова. Боевая техника находилась в жилой застройке, однако это не помешало ВС РФ поразить РСЗО точечным ударом. Сообщается, что гражданская инфраструктура при этом не пострадала.

На кадрах с места "прилета" в Шевченковском районе Харькова видно, что неподалеку от ТРЦ Planeta Mall была полностью уничтожена заряжающая машина вместе с боекомплектом, а также сама пусковая установка. Всего же очевидцам удалось зафиксировать два мощных взрыва после прилёта российских "Искандеров".

В момент удара украинские РСЗО готовились к обстрелу Белгородской области Российской Федерации. Предположительно, они были обнаружены ходе подготовки к заряжанию боекомплекта и уничтожены в рамках превентивной борьбы с украинскими обстрелами.

Видео: Старшие Эдды