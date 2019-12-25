В лесополосе в районе Желтой бухты Финского залива мужчину ударил по голове и ограбил неизвестный

Материальный ущерб 615 000 рублей.

Петербуржца избили и ограбили в лесополосе в районе Желтой бухты Финского залива. Подробности стали известны Piter.tv.

Как рассказал 52-летний пострадавший, 9 сентября около полуночи в лесополосе в районе Желтой бухты Финского залива, неизвестный сзади ударил его по голове. После этого у пострадавшего похитили iPhone, кошелек, где находились 45 тысяч рублей. позднее с банковских карт были сняты 570 тысяч рублей. Материальный ущерб 615 000 рублей.

Пострадавший обратился к врачам с ушибом мягких тканей, кровоподтеком правой ушной раковины, правой скуловой области, контузией правого уха, повреждением барабанной перепонки. После оказания помощи он был отпущен домой.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

Фото: Piter.tv