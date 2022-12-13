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В Петербурге с 22 мая запустили "горячую линию" по вопросам детского отдыха
Сегодня, 8:41
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге с 22 мая запустили "горячую линию" по вопросам детского отдыха

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В период с 22 мая по 2 июня специалисты Управления Роспотребнадзора  по Санкт-Петербургу ответят на интересующие вопросы.

С 22 мая в Петербурге открывается "горячая линия" по вопросам детского отдыха, качества и безопасности детских товаров. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В период с 22 мая по 2 июня специалисты Управления Роспотребнадзора  по Санкт-Петербургу ответят на вопросы, касающиеся качества и безопасности детских товаров, в том числе одежды, игрушек, детского питания и книжной продукции, помогут в оформлении претензии в адрес продавца, дадут рекомендации как выбрать организацию для детского отдыха и как собрать ребенка в детский лагерь.

Задать интересующие вопросы, сообщить о нарушениях можно с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 по единому номеру консультационного центра Роспотребнадзора: 8 (800) 555-49-43. Также можно получить консультацию по этим номерам:

Фото: Piter.tv

 

Теги: дети, детский отдых
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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