Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам детского отдыха

В период до 10 июня специалисты ответят на вопросы.

В России 23 мая запустили горячую линию по вопросам детского отдыха. Как рассказали в Роспотребнадзоре, линия работает во всех субъектах РФ.

В период до 10 июня специалисты ответят на вопросы о качестве и безопасности товаров для детей или помогут в оформлении претензии в адрес продавца, дадут рекомендации по выбору организации для отдыха ребёнка.

Задать все интересующие вопросы можно по телефону Единого консультационного центра 800 555-49-43 или по номерам отделений в Петербурге.

Фото: pexels