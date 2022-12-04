Горожане стали чаще выходить на лед, подвергая свою жизнь опасности

Прогулка по льду может закончиться штрафом до 5 тыс. рублей.

Жители Петербурга стали чаще выходить на лед. Так, на этой неделе горожане гуляли по Финскому заливу. В МЧС предупредили петербуржцев, что выход на лед сейчас опасен, он может легко треснуть.

Добавим, что прогулка по льду может закончиться штрафом до 5 тыс. рублей. Горожанам запрещено выходить на лед водоемов с 15 ноября 2022 года по 15 апреля 2023 года. За безопасностью населения следят спасатели МЧС России и Поисково-спасательной службы города.

В МЧС призвали горожан не брать детей на лед. Такие случаи уже были на этой неделе.

Ранее на Piter.tv: спасатели вытащили трактор из реки Ждановка в Петербурге.

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