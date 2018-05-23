На Дворцовой площади смонтировали горку

Монтаж горки на Дворцовой площади в Петербурге завершен, сообщили в Смольном 6 декабря.
Собран металлический каркас, уложены доски и настил для ската. В настоящее время проводится экспертиза надзорных органов на техническое соответствие. К началу следующей недели горку украсят новогодним декором.
Высота сооружения составляет 8 метров, а длина трассы – 65 метров. Специальное покрытие позволяет кататься и при плюсовой температуре.
В этом году горку будут обслуживать порядка 20 человек, перед спуском посетителей обязательно проинструктируют о правилах безопасности.
Прокатиться на катальной горке на Дворцовой площади может каждый желающий, независимо от возраста. При этом детей до 8 лет будут пускать на горку только в сопровождении родителей.
Пресс-служба Смольного
Аттракцион откроют 14 декабря, его время работы – с 12:00 до 20:30 до 9 января 2025 года.
Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге 14 декабря откроются три ярмарки.
Фото: пресс-служба Смольного (архив)
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все