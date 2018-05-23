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На Дворцовой площади смонтировали горку
Сегодня, 15:17
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На Дворцовой площади смонтировали горку

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Высота сооружения составляет 8 метров, а длина трассы – 65 метров.

Монтаж горки на Дворцовой площади в Петербурге завершен, сообщили в Смольном 6 декабря. 

Собран металлический каркас, уложены доски и настил для ската. В настоящее время проводится экспертиза надзорных органов на техническое соответствие. К началу следующей недели горку украсят новогодним декором. 

Высота сооружения составляет 8 метров, а длина трассы – 65 метров. Специальное покрытие позволяет кататься и при плюсовой температуре. 

В этом году горку будут обслуживать порядка 20 человек, перед спуском посетителей обязательно проинструктируют о правилах безопасности. 

Прокатиться на катальной горке на Дворцовой площади может каждый желающий, независимо от возраста. При этом детей до 8 лет будут пускать на горку только в сопровождении родителей. 

Пресс-служба Смольного 

Аттракцион откроют 14 декабря, его время работы – с 12:00 до 20:30 до 9 января 2025 года. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге 14 декабря откроются три ярмарки. 

Фото: пресс-служба Смольного (архив) 

Теги: горка, дворцовая площадь, новый год
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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