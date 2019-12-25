Продюсер назвал гонорары Шнурова, Киркорова и Бузовой в новогоднюю ночь

Приглашенные артисты будут выступать без своих коллективов.

Несмотря на пандемию коронавируса и введенные ограничения, российские звезды не останутся без работы в новогоднюю ночь. Продюсер Евгений Морозов назвал "Комсомольской правде" суммы гонораров звезд.

На мероприятиях будут соблюдать меры профилактики, но все фамилии и локации держут в тайне, что не сорвать праздник. Приглашенные артисты будут выступать без своих коллективов. Основные направления корпоративов в Новом году — Дубай, Сочи, Рублевка, Новая Рига и Москва-Сити. Например, Лолита выступит в Дубае за 150-160 тысяч долларов.

Больше всех за выступления в Новый год получит Филипп Киркоров – 12,5 миллиона рублей, Сергей Шнуров – 11,5 миллиона рублей, Моргенштерн – 4 миллиона, группа "Руки вверх" - 3,5 миллиона, Ольга Бузова – 2,5 миллиона.

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Фото: Instagram/ buzova86