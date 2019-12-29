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В Ленобласти 11-12 ноября ожидается гололедица
Сегодня, 13:49
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nastya960

В Ленобласти 11-12 ноября ожидается гололедица

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Также возможен мокрый снег.

Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС" 11-12 ноября на дорогах Ленобласти местами ожидается гололедица. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Также в Ленинградской области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, в отдельных районах туман.

Гололедица – это тонкий слой льда на поверхности земли, образующийся после оттепели или

Водителям рекомендуется использовать покрышки, соответствующие погодным условиям, соблюдать скоростной режим и ПДД. Пешеходов просят быть внимательнее на дороге и надевать в такую погоду обувь с нескользящей подошвой.

Фото: pixabay 

Теги: гололедица
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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