В Ленобласти 11-12 ноября ожидается гололедица

Также возможен мокрый снег.

Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС" 11-12 ноября на дорогах Ленобласти местами ожидается гололедица. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Также в Ленинградской области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, в отдельных районах туман.

Гололедица – это тонкий слой льда на поверхности земли, образующийся после оттепели или

Водителям рекомендуется использовать покрышки, соответствующие погодным условиям, соблюдать скоростной режим и ПДД. Пешеходов просят быть внимательнее на дороге и надевать в такую погоду обувь с нескользящей подошвой.

Фото: pixabay