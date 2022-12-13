Главу "Объединения перевозчиков России" опустили из управления ФСБ по Петербургу

Задержанный не знал подробностей уголовного дела, в рамках которого его опрашивали.

Сотрудники управления ФСБ по Петербургу отпустили руководителя регионального отделения "Объединение перевозчиков России" Сергея Понежа и председателя организации Сергея Владимирова. Об этом пишет "Фонтанка".

Известно, что оба руководителя прошли допрос в рамках уголовного дела в качестве свидетелей. Уточняется, что они не знали подробности разбирательств.

Напомним, что уголовное дело было возбуждено сразу по нескольким пунктам статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов). Его фигурантом стал Евгений Ситников, который знаком с несколькими членами ОПР, хотя сам не входит в состав организации. Меру пресечения Ситникову изберут 19 мая в Пушкинском районном суде.

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Фото: Piter.TV