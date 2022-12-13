Строительная компания Seven Suns подала иск к вице-губернатору Петербурга Линченко

Линченко заявил, что "на всякий случай предостерегаю горожан вообще связывать свою судьбу с этой девелоперской группой".

В Арбитражный суд Петербурга с иском против вице-губернатора Петербурга Николая Линченко и администрации города обратилось ООО "Специализированный застройщик "СПб Приморское"". Компания подконтрольна Seven Suns Development, о которой Линченко негативно отозвался в январе 2023 года. На документ в картотеке суда обратил внимание специализированный портал NSP.

По словам Линченко, Seven Suns Development уже нарушили обязательства по строительству социальных объектов, сообщает "Недвижимость и строительство Петербурга". Он добавил тогда, что "на всякий случай предостерегаю горожан вообще связывать свою судьбу с этой девелоперской группой".

Строительная организация не согласилась с критикой в свой адрес и заявила о выполнении всех обязательств. Также компания намерена оценить нанесенный ей репутационный ущерб. Иск подали в марте 2023 года, суть требований пока не известна. Судебное заседание назначили на 15 августа, стороны не дают комментарии.

Ранее в Петербурге среднесуточно в летний период будет курсировать 362 пары пригородных поездов. Летний график вводится с 28 мая.

Фото: piter.tv

