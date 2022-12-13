В Петербурге задержали главу Объединения перевозчиков России

По предварительным данным, Ситникову завтра изберут меру пресечения.

В Петербурге задержали председателя Объединения перевозчиков России Сергея Владимирова и руководителя петербургского отделения организации Сергея Понежа. Об этом пишут "Невские новости".

Еще одного мужчину Евгения С. доставили в здание ФСБ на Литейном проспекте. По предварительным данным, Ситникову завтра изберут меру пресечения. Предположительно, Владимирова отпустят под подписку о невыезде, поскольку у него нашли патроны. У Панежа запрещенных предметов не обнаружили.

Предположительно, все трое задержаны в рамках расследования незаконной деятельности так называемых "оружейников" — людей, которые переделывают выхолощенное оружие в боевое. По неподтвержденным данным, у Евгения С. при обыске могли найти две единицы превращенного в боевое оружия, боеприпасы и инструменты для переделки такого оружия.

Объединение перевозчиков России — это общественная организация, которую создал Сергей Владимиров в 2015 году для противодействия введения в России системы "Платон".

Фото: piter.tv

