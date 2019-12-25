Россияне назвали своими главными страхами действия полиции на митингах и нашествие волков

Жители России в первом квартале текущего года чаще всего боялись решения судов и действий полиции на акциях протеста. Об этом следует из данных "Национального индекса тревожностей" Компании развития общественных связей (КРОС), информирует газета "Коммерсантъ".
Второе место по страхам россиян занимает нашествие волков и возникновение паводков. Отмечается, что это актуально для жителей Архангельской, Омской а также Нижегородской, Смоленской и ряда других областей.
На третьем месте оказался страх "революции и потрясений" из-за ситуации вокруг Алексея Навального. В КРОС заявили, что люди обеспокоены собственной безопасностью, даже если не согласны с оппозиционерами.
Помимо этой "тройки страхов" на россиян оказывает влияние ухудшение ситуации с COVID-19. А также обострение отношений с Соединенными Штатами, конфликт на юго-востоке Украины и рост цен на продовольствие.
Ранее мы сообщали, что две трети россиян выступают против введения бессрочного масочного режима в стране.
Фото: pixabay.com
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