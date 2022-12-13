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Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин заявил, что битва за Артемовск практически уничтожила ВСУ

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Евгений Пригожин оценил обстановку на СВО.

Битва за Артемовск (украинское название  города - Бахмут) постепенно уничтожает Вооруженные силы Украины, в которые входят и иностранные боевые подразделения. Соответствующее заявление сделал основатель российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин, который записал аудио в Telegram-канале.  Специалист объяснил подписчикам, что после взятия населенного пункта Попасной битва за Артемовск была спланирована еще прошлым летом. Он добавил, что подразделения движутся по северному и южному флангу в зоне проведения специальной военной операции на Украине по флангам вперед.

И мы планомерно идем по этому пути. Битва за Бахмут сегодня уже практически уничтожила украинскую армию.

Евгений Пригожин, основатель ЧВК "Вагнер"

Пушилин сообщил, что российские силы практически полностью зачистили промзону в Артемовске.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: артемовск, всу, евгений пригожин, чвк вагнер
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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