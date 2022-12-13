Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин заявил, что битва за Артемовск практически уничтожила ВСУ

Битва за Артемовск (украинское название города - Бахмут) постепенно уничтожает Вооруженные силы Украины, в которые входят и иностранные боевые подразделения. Соответствующее заявление сделал основатель российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин, который записал аудио в Telegram-канале. Специалист объяснил подписчикам, что после взятия населенного пункта Попасной битва за Артемовск была спланирована еще прошлым летом. Он добавил, что подразделения движутся по северному и южному флангу в зоне проведения специальной военной операции на Украине по флангам вперед.
И мы планомерно идем по этому пути. Битва за Бахмут сегодня уже практически уничтожила украинскую армию.
Евгений Пригожин, основатель ЧВК "Вагнер"
Пушилин сообщил, что российские силы практически полностью зачистили промзону в Артемовске.
Фото и видео: Telegram / СМОТРИ
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