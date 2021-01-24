Герман Греф: GigaChat может проводить глубокие многоступенчатые исследования

Режим глубокого исследования позволяет решать множество задач и экономит время на выполнение рутинной работы.

GigaChat может проводить глубокие многоступенчатые исследования. Об этом рассказал Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф на сессии "Искусственный интеллект: от обсуждения к внедрению", которая состоялась на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).

Как отметили эксперты, искусственный интеллект способен трансформировать ключевые сферы жизни, упрощая процессы и ускоряя экономическое развитие, однако его внедрение пока остаётся точечным. Тем важнее как можно скорее перейти от единичных решений к масштабному внедрению AI в целые отрасли, определить наиболее перспективные для тиражирования разработки и приоритетные сферы их применения.

Во всём мире AI сегодня признан технологией № 1, подчеркнул Герман Греф. Поэтому все развитые государства стараются помогать развивать искусственный интеллект.

Критически важно понимать, что искусственный интеллект — очень дорогая технология, которая требует огромных вычислительных мощностей. Поэтому, рассказал Герман Греф, Китай строит государственные дата-центры и передаёт их в пользование компаниям среднего размера, которые сами не в состоянии их построить. Президент Сбербанка также отметил значительные усилия США по поддержке развития AI-технологий.

Помощь государства в развитии искусственного интеллекта точно нужна, ведь эта технология затронет все сферы деятельности. Самая главная помощь состоит в том, чтобы перенастроить систему образования. В Китае в качестве обязательного курса с 1-го по 11-й класс внедрены обязательные требования и учебники в области искусственного интеллекта. Китайцы начинают изучать искусственный интеллект в детском саду. Можно себе представить, что будет, когда каждый выпускник школы будет владеть Python, в совершенстве понимать, что такое искусственный интеллект, и быть профессиональным пользователем. Ещё одно направление — это наука. Нужно субсидировать науку, чтобы и вузы, и научные учреждения взаимодействовали с компаниями, которые занимаются разработкой искусственного интеллекта. Во всех вопросах — от инвестиций до науки, образования и тотального просвещения общества о том, куда мы идём, — роль государства критически важна. Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка

Помимо огромного количества преимуществ искусственный интеллект несёт и риски, поэтому государство должно контролировать эти риски. В своём отношении к регулированию AI все страны разделились на три типа.

Первый — стимулирующий способ поддержки искусственного интеллекта. Такие страны, как Великобритания, Южная Корея, Япония, стараются не регулировать эту отрасль, а создать максимальные условия для развития национальных систем AI, потому что всем важно иметь свою национальную систему.

Второй — регулятивный способ. Это страны Евросоюза. Они первыми в мире приняли комплексное регулирование — акт об искусственном интеллекте. Там всё хорошо с регулированием, но нет искусственного интеллекта. Ни одна компания на сегодняшний день не может поручиться, что технология, которая находится в экспериментальной разработке, не допустит ошибок. Штрафы запредельные, поэтому все компании стараются уехать за пределы Евросоюза, чтобы не подвергать себя таким рискам.

Третий — гибридное регулирование. Это США, Китай, Россия. В этих странах, с одной стороны, есть регулирование, с другой стороны — есть и поддержка.

В регулировании важно не забежать вперёд, чтобы не создать барьеры в развитии новой технологии. Поэтому сейчас, на мой взгляд, есть консенсус. Есть моральное регулирование — кодекс этики искусственного интеллекта, к которому все крупнейшие разработчики в России подключились. В числе подписантов — свыше 900 компаний, включая иностранные. Есть техническое регулирование. И есть стимулирующее регулирование — например, в Москве создан экспериментальный режим имплементации искусственного интеллекта. Нельзя спешить с регулированием, чтобы не повлиять в отрицательном смысле на разработчиков. Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка

Во время своего выступления Герман Греф презентовал новую опцию GigaChat — функцию "Провести исследование" для профессионального анализа информации, которая уже доступна всем. Теперь нейросеть может проводить глубокие многоступенчатые исследования: самостоятельно анализирует данные из разных источников и выдаёт развёрнутые и структурированные ответы на вопросы со ссылками на источники, причём для этого не нужно писать сложные текстовые запросы (промпты). Режим глубокого исследования позволяет решать множество задач и экономит время на выполнение рутинной работы. Значительную часть исследовательской деятельности — сбор информации, анализ источников, написание текста — теперь можно делегировать GigaChat.

В ближайшие 10 лет, с 2025-го по 2035-й годы, у нас произойдут изменения значительно более мощные, чем произошли за последние 100 лет. И нам придётся научиться жить в условиях, когда умные машины будут не только с нами, но и среди нас. И это будет абсолютно новый мир. Конечно, нам придётся это регулировать. Как нам жить с этими умными машинами? Как сделать так, чтобы машина никогда не приняла решения, приводящее к нанесению вреда человеку? Как отрегулировать взаимоотношения между человеком и машиной? Потому что машины между собой будут общаться значительно больше, чем люди между собой. У каждого из нас будет умный помощник. Этот умный помощник будет обращаться к умному помощнику банка, гостиницы, университета и так далее. И они между собой будут решать наши проблемы. Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка

Такого умного помощника уже создаёт Сбер на базе GigaChat, отметил Герман Греф. Этот AI-помощник будет выступать посредником между человеком и цифровым миром. Он избавит человека от информационного шума и повысит его эффективность.

Вместе с тем массовое внедрение искусственного интеллекта не только даёт человеку новые способности, но и ставит перед ним новые вопросы.

Нужно понять, как нам перестроить процесс образования так, чтобы наши дети не разучились считать, писать и решать элементарные задачи. И мы сильно опаздываем с этим. На мой взгляд, сейчас нужно очень быстро начинать действовать. Никто не имеет сегодня готовых ответов на вопросы, связанные с развитием искусственного интеллекта. Нам нужно всем вместе понять, что жизнь никогда не будет прежней, и на очень хорошем, зрелом уровне найти правильные решения, которые позволят нашим гражданам использовать силу искусственного интеллекта и меньше сталкиваться с его проблемами. Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка

В дискуссии также приняли участие заместитель Председателя Правительства РФ, руководитель Аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко, заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ Владислав Даванков, Министр связи и информатизации Республики Беларусь Кирилл Залесский, Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Жаслан Мадиев. Модерировала беседу телеведущая телеканала НТВ Эльмира Эфендиева.

Фото: прес-служба Сбера