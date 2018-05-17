Георгий Полтавченко: мы попробуем в 2020 году стать мировой книжной столицей

Во время Книжного салона глава Петербурга признался, что мечтает сделать город мировой культурной столицей.

В 2017 году Петербург стал самым читающем городом России, в очередной раз подтвердив статус культурной столицы. Глава города рассказал гостям Книжного салона о том, что на этом история не заканчивается: Смольный подал заявку на проведение в 2020 году международного культурного события, название которого Георгий Полтавченко так и не произнес со сцены.

Однако, губернатор добавил, что фестиваль проходит под эгидой ЮНЕСКО и город на Неве уже подал заявку на возможность его организации.

Заявка подана, она рассматривается. Очень надеюсь, что благодаря вам (читающим петербуржцам), да и всей России, мы сможем победить сообщил Георгий Полтавченко

Глава Петербурга отметил, что встреча с книгой - значимое событие для каждого. В шуточной форме Георгий Полтавченко высказал надежду, что проведение Тринадцатого Книжного салона не станет для организаторов "несчастливым": политик вспомнил про примету о числе 13. На это замечание Президент мероприятия ответил, что русские люди не обращают внимание на подобные "препятствия", поэтому суеверия не остановят петербуржцев и гостей города от посещения такого важного культурного события.

Фото и видео: Piter.tv

