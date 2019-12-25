Стало известно, в каких населенных пунктах Ленобласти выявили новые случаи коронавируса

Больше всего заболевших за сутки зарегистрировали во Всеволожске.

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 197 новых случаев заболевания коронавирусом. Пресс-служба территориального Роспотребнадзора опубликовал населенные пункты, в которых их зарегистрировали. Бокситогорский район: Пикалево - 1; Волосовский: Волосово - 3, Сумино - 1, Терпилицы - 1, Зимитицы - 2, Кальмус - 1, Канаршино - 1; Волховский: Волхов - 3, Сясьстрой - 1, Кисельня - 1, Новая Ладога - 1; Всеволожский: Мурино - 15, Всеволожск - 19, Кудрово - 1, Новое Девяткино - 1, Старая - 3, Романовка - 1, Бугры - 3, Вирки - 1, Рахья - 1, Мистолово - 1; Выборгский: Выборг - 16, Глебычево - 1, Приморск - 1, Кирилловское - 1, Большое поле - 1, Новинка - 1; Гатчинский: Гатчина - 11, Кобралово - 1, Войсковицы - 1, Сиверский - 2, Коммунар - 2, Малые Колпаны - 1, Новый Учхоз - 3, Старосиверская - 2, Большое Верево - 1, Руссолово - 1; Кингисеппский: Кингисепп - 8, Усть-Луга - 1; Киришский: Кириши - 5, Бугодощь - 1; Кировский: Кировск - 3, Отрадное - 2, Синявино - 3; Лодейнопольский: Лодейное Поле - 4, Новая Слобода - 1; Ломоносовский: Аннино - 1, Малая Ижора - 1, Виллози - 1, Кипень - 2, Санино - 1, Кемпелово - 1; Лужский: Луга - 5, Заклинье - 2, Осьмино - 1, Ретюнь - 1; Подпорожский: Подпорожье - 5; Приозерский: Сосново - 1, Петровское - 2, Снегиревка - 1, Починок - 1, Лосево - 1, Ромашки - 1; Сланцевский: Сланцы - 7, Мокреди - 1, Выскатка - 1; Тихвинский: Тихвин - 9, Бор - 1, Березовик - 2, Царицыно Озеро - 1, Новоандреево - 1; Тосненский: Тосно - 9, Тельмана - 1.