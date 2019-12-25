Стало известно, где зафиксировали новые случаи коронавируса в Ленобласти

Количество новых случаев постепенно растет.

За последние сутки на территории Ленобласти зарегистрировали 74 новых случая заболевания коронавирусом. Большего всего человек за сутки заболело во Всеволожске ― 15 человек. Об этом сообщила пресс-служба оперштаба по борьбе с коронавирусом области.

Новые случаи распределились следующим образом.

По 4 случая зафиксировали в Кудрово, Гатчине, Никольском Гатчинского района, Заручье Сланцевского района. 3 случая ― в Сертолово. По 2 человека заболели в поселке Щеглово Всеволожского района, Вавлово Всеволожского района, Выборге, Красном Холме Выборгского района, Кузнечном, Тосно.

По 1 новому случаю также выявили в: Бокситогорске, Ефимовском, Волосово, Рабитицах, Новом Девяткино, Разметелево, деревне Щеглово, им. Морозова, деревне Старая, Хязельках, им. Свердлова, Оранжерейке, Лесколово, Перово, Глебычево, Каменке, Яшино, Возрождение, Малых Колпагах, Котельниково, Кингисеппе, Ивангороде, Кириши, Ропше, Виллози, Лебяжьем, Приозерске, Сланцах, Тихвине.

Фото: Piter.TV

