Стало известно, где за последние сутки в Ленобласти выявили новые случаи COVID-19

За последние сутки в Ленобласти выявили 100 новых случаев заболевания коронавирусом. В территориальном Роспотребнадзоре сообщили, где именно были зарегистрированы случаи заражения.
Бокситогорский район: поселок СХТ - 1, Пикалево - по 2 случая в каждом;
Волосовский: Сельцо - 1:
Всеволожский: Щеглово, пгт. им Морозова, Агалатово, Юкки, Дубровка, Павлово, Аро, Вартемяги парк - по 1 случаю, Кудрово, Новое Девяткино, Токсово, Хапо-Ое, Ненимяки - по 2, Всеволожск - 4, Мурино - 9;
Выборгский: Ольшаники, Приморск, Дружноселье - по 1, Выборг - 2;
Гатчинский: Рождествено, Сиверский, Малое Верево, Терволово, Семрино, Борницкий Лес - по 1 случаю, Малые Колпаны, Новый Свет - по 2, Большие Колпаны - 3, Гатчина - 4, Никольское - 6;
Кингисеппский: Кингисепп - 1;
Киришский: Кириши - 1;
Кировский: Кировск, Синявино, Назия, Нижняя Шальдиха - по 1, Отрадное - 2;
Лодейнопольский: Лодейное Поле - 3;
Ломоносовский: Большие Томики, Куттузи, Лебяжье, Пикколово - по 1;
Приозерский: Петровское, Коммунары, Тракторное - по 1, Приозерск - 2;
Сланцевский: Сланцы - 3;
Тихвинский: Тихвин - 8;
Тосненский: Ульяновка, Красный Бор, Ям Ижора - по 1, Тосно - 2.
Всего за весь период выявлено 9644 случая.
Фото: Piter.TV
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