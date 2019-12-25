Стало известно, где за последние сутки в Ленобласти выявили новые случаи COVID-19

Больше всего за сутки выявленных случаев в Мурино.

За последние сутки в Ленобласти выявили 100 новых случаев заболевания коронавирусом. В территориальном Роспотребнадзоре сообщили, где именно были зарегистрированы случаи заражения.

Бокситогорский район: поселок СХТ - 1, Пикалево - по 2 случая в каждом;

Волосовский: Сельцо - 1:

Всеволожский: Щеглово, пгт. им Морозова, Агалатово, Юкки, Дубровка, Павлово, Аро, Вартемяги парк - по 1 случаю, Кудрово, Новое Девяткино, Токсово, Хапо-Ое, Ненимяки - по 2, Всеволожск - 4, Мурино - 9;

Выборгский: Ольшаники, Приморск, Дружноселье - по 1, Выборг - 2;

Гатчинский: Рождествено, Сиверский, Малое Верево, Терволово, Семрино, Борницкий Лес - по 1 случаю, Малые Колпаны, Новый Свет - по 2, Большие Колпаны - 3, Гатчина - 4, Никольское - 6;

Кингисеппский: Кингисепп - 1;

Киришский: Кириши - 1;

Кировский: Кировск, Синявино, Назия, Нижняя Шальдиха - по 1, Отрадное - 2;

Лодейнопольский: Лодейное Поле - 3;

Ломоносовский: Большие Томики, Куттузи, Лебяжье, Пикколово - по 1;

Приозерский: Петровское, Коммунары, Тракторное - по 1, Приозерск - 2;

Сланцевский: Сланцы - 3;

Тихвинский: Тихвин - 8;

Тосненский: Ульяновка, Красный Бор, Ям Ижора - по 1, Тосно - 2.

Всего за весь период выявлено 9644 случая.

Фото: Piter.TV