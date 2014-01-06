Piter.tv подобрал самые популярные лыжные трассы в Петербурге и Ленинградской области.

В Санкт-Петербурге наконец-то выпало достаточное количество снега, чтобы отправится кататься на беговых лыжах. Однако у петербуржцев возникает ряд вопросов. В этом материале Piter.tv расскажет где находятся годные трассы, а также стоимость и адреса, где можно взять на прокат лыжи.

Лыжные трассы в черте Санкт-Петербурга

Трасса в Полежаевском парке. Парк находится в Красносельском районе по адресу: улица Авангардная, 16.До самой лыжной базы можно доехать от станции метро "Проспект Ветеранов", восемь остановок на автобусах №68 и №130 и троллейбусах №20 и №37.

Парголово. Небольшая пятикилометровая трасса, по которой проходит одноименная традиционная гонка, расположена почти в городской черте - в южной части Шуваловского парка. От станции метро "Проспект Просвещения" можно добраться за пять минут на транспорте. Как доехать: на автобусах и маршрутных такси в направлении Парголово/Сертолово до остановки "Дорога на Каменку".

Муринский парк. Расположен недалеко от станции метро "Девяткино".Длина трассы: порядка 3 км, освещения на трассе нет.

Лыжные трассы в Ленинградской области