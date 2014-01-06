Лыжные трассы в Петербурге

В Санкт-Петербурге наконец-то выпало достаточное количество снега, чтобы отправится кататься на беговых лыжах. Однако у петербуржцев возникает ряд вопросов. В этом материале Piter.tv расскажет где находятся годные трассы, а также стоимость и адреса, где можно взять на прокат лыжи.
Лыжные трассы в черте Санкт-Петербурга
Трасса в Полежаевском парке. Парк находится в Красносельском районе по адресу: улица Авангардная, 16.До самой лыжной базы можно доехать от станции метро "Проспект Ветеранов", восемь остановок на автобусах №68 и №130 и троллейбусах №20 и №37.
Парголово. Небольшая пятикилометровая трасса, по которой проходит одноименная традиционная гонка, расположена почти в городской черте - в южной части Шуваловского парка. От станции метро "Проспект Просвещения" можно добраться за пять минут на транспорте. Как доехать: на автобусах и маршрутных такси в направлении Парголово/Сертолово до остановки "Дорога на Каменку".
Муринский парк. Расположен недалеко от станции метро "Девяткино".Длина трассы: порядка 3 км, освещения на трассе нет.
Лыжные трассы в Ленинградской области
База СКА в Токсово. Трасса расположена вблизи горнолыжного комплекса "Орлиная Гора" и учебно-тренировочной базы Российской академии физической культуры и спорта им. П.Ф. Лесгафта. Стоит отметить важный факт, катание здесь стоит 250 рублей в час. Добраться до лыжной базы можно на электричке от Финляндского вокзала до площади "Кавголово", затем пешком вдоль Курголовского озера, мимо горнолыжного комплекса "Орлиная Гора" (примерно 1,5 км).
На маршрутке №205 от станций метро "Проспект Просвещения", "Гражданский проспект" и "Девяткино" до остановки "Орлиная Гора", далее по указателям пройти в сторону комплекса "Орлиная Гора" 500 метров.
Трасса в Лемболово. Широкая 10-километровая трасса проходит по лемболовским лесам. Трасса начинается на лыжном стадионе ЛМЗ, который расположен на расстоянии 1 км к югу от площади Лемболово. Также есть база отдыха с кирпичными домами. Добраться можно на электричке с Финляндского вокзала в направлении Сосново/Приозерск до станции Лемболово, далее пешком около 1,5 - 2 км.
Фото: "ВК" - Беговые лыжи в Санкт-Петербурге и Ленобласти, сайт Базы СКА в Токсово
Видео: "ВК" - Кирилл Куршаков