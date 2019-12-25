Знаменитый гастроном на Некрасова закрывается на ремонт

В магазине объявили финальную распродажу.

Петербуржцы обратили внимание на пустые прилавки в гастрономе на углу улицы Некрасова и Маяковского. На двери висит вывеска о том, что в магазине проводится финальная распродажа. Фотографии были опубликованы в соцсети "ВКонтакте" 11 мая.

Некоторых горожан расстроило закрытие гастронома, который работал с 20-х годов XX века. Информация об изменениях в доме №18 по улице Некрасова появилась еще в феврале. После этого он все же продолжил свою работу.

Так жалко, с 6 лет мама уже отправляла меня одну в булочную и гастроном они были напротив друг друга.

У меня там бабушка в 60-ые работала. поделились воспоминаниями петербуржцы.

На двери есть еще одна вывеска. Она говорит о том, что гастроном будет закрыт на ремонт. Однако местные жители не уверены, что после работ в нем откроется то же заведение.

Фото: ВКонтакте / Литейный Life / Alexey Nikonoff