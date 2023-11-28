В Петербурге наградили победителей чемпионата профессионального мастерства "Профессионалы"

Всего в финальном отборе принимали участие порядка 920 конкурсантов.

В Санкт-Петербурге завершился крупнейший в стране чемпионат профессионального мастерства "Профессионалы". На церемонии закрытия собрались участники со всей России и из дружественных стран: Казахстана, Белоруссии, Китая, Киргизии, Узбекистана. Об этом рассказал портал "Строительный Петербург".

Всего в финальном отборе принимали участие порядка 920 конкурсантов, в том числе – 49 петербуржцев. Соревнования проходили в Петербурге с 26 ноября и охватывали 55 основных и 20 юниорских компетенций.

То, что второй год подряд "Чемпионат профессионалов" проходит с таким масштабом, пользуется такой популярностью, это, конечно, очень важно. Сергей Кравцов, министр просвещения РФ

По итогам финала Санкт-Петербург завоевал 22 медали: 4 золотых, 7 серебряных и 11 бронзовых. Среди медалистов оказались и участники строительных номинаций чемпионата.

Награждение победителей сменилось яркой программой и церемонией закрытия чемпионата.

Видео: портал "Строительный Петербург"