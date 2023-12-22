Фильм "Лёд 3" растопил сердца зрителей в Санкт-Петербурге

Обсуждение звуковых решений фильма вместе с режиссером Юрием Хмельницким и звукорежиссером Андреем Бельчиковым на закрытом показе фильма «Лёд 3» в кинотеатре «Ленфильм».

Flysound совместно с киностудией "Ленфильм" объединились для создания специального мероприятия, совмещающего показ киноновинки этого месяца "Лёд 3" режиссера Юрия Хмельницкого и историю создания звука в формате вопрос-ответ.

Распахнув двери киностудии "Ленфильм", зритель отправляется в финальную часть трилогии фильма с уже знакомыми героями. Дочь хоккеиста Александра Горина и фигуристки Надежды Лапшиной выросла и пошла по стопам мамы. Отец категорически против того, чтобы дочь строила спортивную карьеру, но Надя мечтает выиграть "Кубок Льда", как когда-то ее родители, и втайне готовится к соревнованиям. А однажды она знакомится с хоккеистом Сергеем — скандальным, но талантливым игроком, недавно принятым в иркутский хоккейный клуб, тренером которого стал Горин. Надя и Сергей влюбляются друг в друга. Однако отец, желающий оградить дочь от ошибок, не верит в искренность чувств молодого человека и разлучает влюбленных. Но настоящая любовь способна преодолеть все испытания.

После показа фильма в кинозале, началось обсуждение технических аспектов создания киноленты. Режиссер Юрий Хмельницкий и звукорежиссер перезаписи Андрей Бельчиков отвечали на самые разные вопросы зрителей. Создатели фильма рассказали об истории формирования звука к фильму и особенностях производства: какие временные рамки стояли и как адаптировали процесс, насколько сложно режиссёру-дебютанту понять, как работать со звуком в блокбастере, какие задачи он ставил и как изменилось его отношение к этому процессу во время работы. А также показали эксклюзивные материалы бэкстейджа записи звука фигурных и хоккейных коньков, шум стадиона и падающего снега и тот самый эффект фактуры льда.

Удар конька в прыжке со всем весом тела и приземлением — это совершенно другой уровень звука, чем конек, который роняет в студии Софья Матросова. Звук коньков он очень многосоставной, по нему можно отдельное кино снимать. Мы начали экспериментировать со льдом, делали из него звуковые эффекты: старались колоть его, бить всеми возможными приспособлениями, которые нашли уже для других эффектов, например, момент, где Александр Петров проваливается под лёд на любви - это гиря, которая падает на кусок льда. Андрей Бельчиков, звукорежиссёр

Событие произошло при поддержке "НМГ Кинопрокат", "Art pictures Studio", "Водород", киностудии "Ленфильм", школы "Soundcluster", Cанкт-Петербургского государственного института кино и телевидения, Гильдии звукорежиссёров Союза кинематографистов Российской Федерации.

Виктория Свешникова, Кристина Белозёрова

Видео: Piter.TV

