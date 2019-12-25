  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ботаническом саду пройдет фестиваль "Бамбук на ветру"
Сегодня, 9:08
139
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В Ботаническом саду пройдет фестиваль "Бамбук на ветру"

0 0

На выходных сад работает с 10 до 17:30.

Ботанический сад БИН РАН приглашает посетителей на фестиваль азиатской культуры и азиатских растений "Бамбук на ветру". Отмечается, что бамбук способен вырасти даже зимой, поэтому его называют другом зимы.

Посетителям представят разные растения Центральной и Юго-Восточной Азии. Кроме того, в программе есть мероприятия, которые познакомят вас поближе с азиатской культурной. Так, например, пройдет показ коллекции летних кимоно, выступление с японскими барабанами "Тайко", мастер-класс по оригами, выставка китайской каллиграфии, прогулка по Японскому саду и оранжерейному маршруту. 

Фестиваль пройдет 9 и 10 июля с 10:00 до 17:30. Продажа билетов завершается за час до закрытия. 

Фото: Ботанический сад БИН РАН

Теги: азиатская культура, бамбук, ботанический сад
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии