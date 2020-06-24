Аналитики прогнозируют странам Европы скорый дефицит нефти

Дефицит нефти ожидает европейские государства в течение следующих 10 лет.

К таким выводам пришли аналитики британского центра Shift Project.



Эксперты отмечают, что добыча нефти в России, бывших республиках СССР и Африке пойдет на спад. Усугубит ситуацию на рынке и коронавирус.



В итоге ЕС ждет кризис поставок и серьезный рост цен. Спасти ситуацию, по словам аналитиков, может переход на альтернативные энергоносители.

Ранее эксперт спрогнозировал курс доллара к концу 2020 года. При цене на нефть в 50 долларов за баррель и сохранении нынешней динамики дефицит бюджета на российском рынке составит около 5% ВВП.

Видео: AP Archive