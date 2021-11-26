Глава Украины оценил возможность вооруженного конфликта с Москвой.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о готовности к эскалации с Россией. Об этом политик рассказал журналистам в рамках пресс-конференции, посвященной экватору его правительства. По мнению лидера страны, в случае масштабного вооруженного конфликта с Москвой придется рассчитывать исключительно на собственные силы и армию.

Украина находится в состоянии войны с РФ уже восемь лет...в случае эскалации с РФ Киев должен рассчитывать на свои силы и свою армию. Владимир Зеленский, президент Украины

По мнению главы государства, эскалация конфликта возможна каждый день. Однако Украина полностью подготовленная к такому развитию ситуации и имеет "реальные разведывательные данные" от национальных спецслужб, а также служб стран-партнеров. При этом сведения о российской угрозе на территории страны звучат с 2014 года. Ранее Владимир Путин говорил, что Кремль ни на кого не собирается нападать. Он считает такие слухи выдумкой тех, кто хочет нажиться на беспокойстве граждан и получить от этого какие-то преференции.

На Украине назвали условие для введения военного положения.

Фото и видео: YouTube / 112 Украина