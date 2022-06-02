Зеленский: Украина "де-факто" готова стать членом ЕС

Президент Украины выступил перед парламентом Люксембурга.

Украинский президент Владимир Зеленский вывел немцев из себя одной фразой об Украине и Евросоюзе. Читатели издания Die Welt пришли в ярость от высказываний политика о том, что "де-факто" его республика готова стать полноправным членом Европейского союза. Об этом глава государства рассказал в рамках своего выступления перед членами парламента Люксембурга. Мероприятие проводилось по видеосвязи.

Я считаю, что Украина своими действиями уже показывает, что она соответствует европейским критериям. Владимир Зеленский, президент Украины

Владимир Зеленский добавил, что ждет от Люксембурга военной и финансовой помощи в получении Киевским режимом официального статуса кандидата на вступление в ЕС. Он выступил с требованием ввести новые антироссийские санкции, а также предоставить Украине больше вооружения.

Жена Зеленского рассказала о военных советах сына своему отцу.

Фото и видео: YouTube / Зе!Президент