Сбер: 80% ипотечных заёмщиков в СЗФО зарегистрировали своё жильё в 2022 году электронно

По итогам 2022 года 8 из 10 ипотечных заёмщиков Сбера в СЗФО оформили право собственности на своё жильё с помощью банка через сервис электронной регистрации. В общей сложности это 67 тысяч сделок. Также более 22 тысяч раз онлайн-услугой Сбера воспользовались и новые владельцы недвижимости без ипотеки.

Растёт и популярность сервиса безопасных расчётов среди жителей Северо-Запада. Его использовали в 70% сделок на жильё, а также для более чем 11 тысяч неипотечных сделок. Чаще других в регионе сервисом пользовались жители Новгородской, Мурманской, Архангельской, Вологодской областей и Республики Карелия, где доля сделок с проведением безопасных расчётов составила более 80%.

Широкая сеть офисов Сбера позволяет комфортно проводить сделки как с участием кредитных средств, так и за собственные средства.

Для оформления сделки без ипотеки клиент может самостоятельно записаться в отделение банка онлайн. Для этого нужно зайти в раздел "Сделка за свои средства" в личном кабинете Домклик и выбрать подходящий офис, дату и время.

При покупке недвижимости клиенту нужно передать деньги продавцу. Поможет в этом "Сервис безопасных расчётов" Домклик, который гарантирует сохранность денег и позволяет рассчитаться за недвижимость без дополнительных визитов в офис банка. Банк переведёт деньги продавцу только после того, как покупатель получит права на жильё.

По закону сделку купли-продажи нужно зарегистрировать в Росреестре. "Сервис электронной регистрации" Домклик ускорит процедуру регистрации и позволит зарегистрировать жильё без посещения МФЦ или Росреестра, причём процесс клиент сможет отслеживать онлайн в личном кабинете Домклик. После регистрации документы из Росреестра автоматически придут всем участникам сделки по электронной почте.

Кроме этого, Домклик от Сбера продлил акцию, позволяющую снизить ставку по ипотечному кредиту на 0,3% при использовании сервиса "Электронная регистрация". Скидкой 0,3% при электронной регистрации можно воспользоваться при покупке квартиры в новостройке и на вторичном рынке.

Проверка на прочность: Сбер подвел итоги 2022 года.

Фото: Piter.tv