За 2 месяца требования снизились с 39,5 млн евро до 25,5 млн.

МИД Чехии передал России ноту с требованием выплатить стране около 25,5 млн евро в качестве компенсации ущерба от взрывов на военных складах в Врбетице в 2014 году. Ситуацию прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Эксперты считают, что требования Праги являются наглостью, так как причастность России к случившемуся не была доказана. Они заметили, что страна пытается торговаться: в мае размер компенсации был на 14 млн евро больше.

Скорее всего, все это делается лишь для поддержания в информационном поле темы "агрессивной России", ради чего этот скандал, собственно, и был раздут изначально. И Чехия в этом спектакле всего лишь простой исполнитель. считают эксперты.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в собственном Telegram-канале заявила, что данными требованиями власти Чехии только подтверждают тот факт, что РФ оправданно внесла республику в список недружественных стран.

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