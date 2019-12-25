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Эксперт оценил требования Чехии к России за взрывы на складах 7-летней давности
Сегодня, 17:50
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Эксперт оценил требования Чехии к России за взрывы на складах 7-летней давности

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За 2 месяца требования снизились с 39,5 млн евро до 25,5 млн.

МИД Чехии передал России ноту с требованием выплатить стране около 25,5 млн евро в качестве компенсации ущерба от взрывов на военных складах в Врбетице в 2014 году. Ситуацию прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Эксперты считают, что требования Праги являются наглостью, так как причастность России к случившемуся не была доказана. Они заметили, что страна пытается торговаться: в мае размер компенсации был на 14 млн евро больше. 

Скорее всего, все это делается лишь для поддержания в информационном поле темы "агрессивной России", ради чего этот скандал, собственно, и был раздут изначально. И Чехия в этом спектакле всего лишь простой исполнитель.

считают эксперты.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в собственном Telegram-канале заявила, что данными требованиями власти Чехии только подтверждают тот факт, что РФ оправданно внесла республику в список недружественных стран.

Фото: pixabay.com

Теги: чехия россия
Категории: Новости России, Лента новостей,

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