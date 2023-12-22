В 2023 году в результате применения ЭКО в Петербурге родился 2051 ребёнок

В этом году по ОМС предусмотрено выполнение 4 582 циклов ЭКО.

В Петербурге в 2024 году на оказание медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий за счет средств ОМС предусмотрено выполнение 4 582 циклов ЭКО. Об этом сообщил городской Комитет по здравоохранению.

Из 7 571 родов, зарегистрированных в Петербурге за два месяца 2024 года, 395 (5,2%) состоялись в результате применения процедуры ЭКО. При этом родилось 418 новорожденных, что составило 5,5% от общего числа детей, рожденных за два месяца 2024 года. Всего за январь-февраль этого года родилось 7 634 новорожденных.

Медицинскими организациями за два месяца 2024 года проведено 28 полных циклов без применения криоконсервации эмбрионов, 17 полных циклов с применением криоконсервации эмбрионов и 84 переноса в полость матки размороженного после криоконсервации эмбриона. В Санкт-Петербурге за счет средств ОМС за истекший период выполнено 129 процедур ЭКО.

В 2023 году в результате применения ЭКО в Северной столице родился 2051 ребёнок, из них 116 двоен и одна тройня.

В феврале в Ленобласти родилось 15 пар двойняшек.

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Фото: unsplash