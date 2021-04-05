В Екатеринбурге автомобили начали тонуть под железнодорожным мостом

Под железнодорожным мостом в Екатеринбурге из-за обилия мокрого снега образовалась огромная грязевая лужа. Многие автомобили начали тонуть в ней. Об этом сообщает "Екатеринбург Онлайн".
Сотрудники городского управления Госавтоинспекции заявили СМИ, что из-за инцидента водителей просят проехать в объезд и быть осторожными при движении по проблемному участку дороги.
Пока что неясно [будет ли открыт для движения этот участок дороги]. Его перекрыли для того, чтобы провести ремонтные работы. Все предстоящие работы будут обсуждаться 5 апреля.
из сообщения Госавтоинспекции Екатеринбурга
По данным СМИ, размытая дорога принадлежит городу, а сам мост принадлежит РЖД.
Ранее в ДТП под Рязанью погибли три человека.
Видео: ВК/E1.RU
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