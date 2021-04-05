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В Екатеринбурге автомобили начали тонуть под железнодорожным мостом

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Сейчас дорога закрыта. Водителей просят изменить свой маршрут.

Под железнодорожным мостом в Екатеринбурге из-за обилия мокрого снега образовалась огромная грязевая лужа. Многие автомобили начали тонуть в ней. Об этом сообщает "Екатеринбург Онлайн".

Сотрудники городского управления Госавтоинспекции заявили СМИ, что из-за инцидента водителей просят проехать в объезд и быть осторожными при движении по проблемному участку дороги.

Пока что неясно [будет ли открыт для движения этот участок дороги]. Его перекрыли для того, чтобы провести ремонтные работы. Все предстоящие работы будут обсуждаться 5 апреля.

из сообщения Госавтоинспекции Екатеринбурга

По данным СМИ, размытая дорога принадлежит городу, а сам мост принадлежит РЖД.

Ранее в ДТП под Рязанью погибли три человека.

Видео: ВК/E1.RU

 
Теги: дтп, екатеринбург, российские дороги
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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