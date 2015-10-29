Кандидат за права женщин и детей: Екатерина Гордон хочет баллотироваться в президенты

Журналист и правозащитник Екатерина Гордон объявила, что хочет выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы. В своей политической программе она собирается делать ставку на проблемы женщин и детей.

В понедельник, 30 октября, журналистка и правозащитник Екатерина Гордон объявила, что хочет воспользоваться своим правом и баллотироваться в президенты России. Она записала видеообращение, где рассказала об основных положениях своей предвыборной программы. Гордон собирается уделять много внимания проблемам женщин и детей.

Есть очень много популистских тем: о том, что наше, что нет. Кто хороший, кто плохой. Кто враги, а кто свои. А есть реальность: мы страна матерей-одиночек. На которых всем плевать. Екатерина Гордон, журналист и правозащитник

Журналистка рассказала, что никогда раньше не голосовала в виду своих убеждений. Но сейчас она хочет стать правом голоса для женщин, "чьи права попраны".

Правозащитник рассказала о своем опыте работы и том, что она знакома с судебной системой России. В видеообращении досталось и другим кандидатам. Гордон сказала, что она не "родилась с серебряной ложкой во рту". И работать начала с 13 лет. Кроме того, она отметили, что возможно будет единственным кандидатом, не согласованным с администрацией президента.

Выпад Екатерины Гордон против Ксении Собчак уже не перывый. В июле 2008 года журналистка прославилась после перепалки со светской львицей (а с недавнего времени кандидата в президенты) в эвире радиостанции "Маяк". Это стало причиной ее увольнения. С 2012 года Гордон занимается правозащитной деятельностью и основала юридическую компанию "Гордон и сыновья". Ее фирма защищала женщин в очень громких делах.