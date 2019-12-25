ЕГЭ по английскому и биологии оказался популярнее физики

Петербуржцам предстоит сдать еще вторую, устную часть по иностранному языку.

ЕГЭ по английскому языку в Петербурге сдают 7161 человек, по немецкому — 165, французскому — 140, китайскому — 31, испанскому — 20. Об этом сообщила пресс-служба комитета по образованию города.

В пятницу, 18 июня, ребята сдают письменную часть по иностранным языкам и биологию. Второй предмет выбрали более 7 тыс. петербуржцев.

Максимальное количество баллов, которое можно получить за письменную часть по иностранному языку — 80. Экзамен по второй части — устной — пройдет 21 и 22 июня. Результаты станут известны не позднее 7 июля, а по биологии — не позднее 5 июля.

Английский язык и биология оказались популярны в этом году. Их выбрали 19% и 18,4% сдающих экзамены.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что количество стобалльников на ЕГЭ по химии в Петербурге возросло в 2 раза.

Фото: сайт комитета по образованию СПб