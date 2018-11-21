Стали известны дни сдачи ЕГЭ в 2019 году

В 2019 году ЕГЭ пройдет с 27 мая по 1 июля.

Министерство просвещения утвердило основной период сдачи школьниками Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2019 году. Также определены и резервные дни сдачи экзаменов. Приказ опубликован на интернет-портале правовой информации.

В 2019 году ЕГЭ пройдет с 27 мая по 1 июля. Литературу и географию выпускники будут сдавать 27 мая. Через два дня, 29 мая, все 11-классники будут сдавать математику, 31 мая – историю и химию. Русский язык назначен на 3 июня. Уже 5 июня состоятся экзамены по физике и письменной части иностранных языков. 7 и 8 июня выпускники сдают устную часть по иностранным языкам, 10 июня — обществознание, 13 июня — информатику и биологию.

Резервные дни – 17 июня-1 июля. Досрочная сдача ЕГЭ – 20 марта -10 апреля. Дополнительный период – 3-20 сентября.

Ранее петербургские родители попробовали сдать ЕГЭ.

Фото: социальные сети