Петербургские родители попробовали сдать ЕГЭ

Работы мам и пап оценили как "неплохие"

Родители Санкт-Петербурга неплохо справились с ЕГЭ по русскому языку. Данную информацию озвучили в Комитете по образованию.

После Всероссийской акции "Единый день сдачи ЕГЭ родителями", эксперты Федерального института педагогических измерений проверили работы и оценили их как "неплохие". Тем не менее "отличными" назвать их они не смогли.

Специалисты рассказали, что ЕГЭ состояло из двух частей – в первой было семь заданий на выбор правильного ответа, а вторая представляла собой сочинение на заданную тему. Лучше всего родителям далась часть, где нужно было определить лексическое значение слова в тексте и поставить ударения. Трудности у мам и пап возникли с расстановкой знаков препинания в стихотворном тексте.

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