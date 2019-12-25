Сбер оценил эффект от внедрения ИИ в 350 млрд рублей в 2023 году

В прошлом году эффект от внедрения ИИ составлял 250 млрд рублей.

Сбер оценил эффект от внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в 350 млрд рублей в 2023 году. Об этом журналистам на ПМЭФ-2023 сообщил первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

В этом году мы ожидаем получить порядка 350 млрд рублей эффекта от искусственного интеллекта. Александр Ведяхин, первый зампредседателя правления Сбербанка

Отмечается, что в прошлом году эффект от внедрения ИИ составлял 250 млрд рублей.

В 2021 году Сбербанк одним из первых в РФ утвердил принципы этики разработки и применения технологий искусственного интеллекта в своей экосистеме.

Также первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин в рамках ПМЭФ-2023 представил новое решение Сбера на основе технологий искусственного интеллекта – геоаналитическую платформу "Геометрия".

Фото: Piter.tv