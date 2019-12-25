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Сбер представил геоаналитическую ИИ-платформу
Сегодня, 16:14
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Сбер представил геоаналитическую ИИ-платформу

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Нейросеть выполняет препроцессинг спутниковых снимков, размечает отдельные объекты (например, поле, лес, здание и др.) и определяет их свойства по различным параметрам.

Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин в рамках ПМЭФ-2023 представил новое решение Сбера на основе технологий искусственного интеллекта – геоаналитическую платформу "Геометрия".

Нейросеть выполняет препроцессинг спутниковых снимков, размечает отдельные объекты (например, поле, лес, здание) и определяет их свойства по различным параметрам. Представленная на платформе разметка даёт возможность создавать прикладные ИИ-модели, существенно экономя время на разработку. 

Платформа может применяться для решения различных задач – от климатического мониторинга и прогнозирования урожая до мониторинга свободных мест на парковках, помощи в выборе локаций для открытия новых бизнес-объектов.

Сегодня на платформе доступно 12 видов объектов, в разработке — ещё более 30. 

Геоаналитика на основе искусственного интеллекта помогает решать огромный спектр прикладных задач, особенно если есть универсальная платформа. Именно такое решение разработала команда Sber AI. Оно актуально в лесном и городском хозяйстве, на стройках, в земледелии и животноводстве, климатологии и других сферах. 

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка

Фото: Piter.tv

Теги: искусственный интеллект, сбер
Категории: Лента новостей, Новости России,

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