Сбер представил геоаналитическую ИИ-платформу

Нейросеть выполняет препроцессинг спутниковых снимков, размечает отдельные объекты (например, поле, лес, здание и др.) и определяет их свойства по различным параметрам.

Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин в рамках ПМЭФ-2023 представил новое решение Сбера на основе технологий искусственного интеллекта – геоаналитическую платформу "Геометрия".

Нейросеть выполняет препроцессинг спутниковых снимков, размечает отдельные объекты (например, поле, лес, здание) и определяет их свойства по различным параметрам. Представленная на платформе разметка даёт возможность создавать прикладные ИИ-модели, существенно экономя время на разработку.

Платформа может применяться для решения различных задач – от климатического мониторинга и прогнозирования урожая до мониторинга свободных мест на парковках, помощи в выборе локаций для открытия новых бизнес-объектов.

Сегодня на платформе доступно 12 видов объектов, в разработке — ещё более 30.

Геоаналитика на основе искусственного интеллекта помогает решать огромный спектр прикладных задач, особенно если есть универсальная платформа. Именно такое решение разработала команда Sber AI. Оно актуально в лесном и городском хозяйстве, на стройках, в земледелии и животноводстве, климатологии и других сферах. Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка

Фото: Piter.tv