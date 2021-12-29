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Дворник через соцсеть просил у несовершеннолетней жительницы Усть-Ижоры интимные фото
Сегодня, 9:47
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Дворник через соцсеть просил у несовершеннолетней жительницы Усть-Ижоры интимные фото

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Подросток этого не сделала. По данному факту 17 января следователь возбудил уголовное дело.

Жительница поселка Усть-Ижора заявила на неизвестного, который через социальную сеть требовал от ее несовершеннолетней дочери интимные фотографии.

Женщина пояснила, что в период с ноября 2021 по 26 декабря 2021 в ходе переписки в социальной сети "ВКонтакте", неизвестный вынуждал 12-летнюю девочку отправить свои интимные фотографии. Подросток этого не сделала.

По данному факту 17 января следователь возбудил уголовное дело. Также был задержан подозреваемый, 24-летний мужчина, работающий дворников. Расследование продолжается.

Ранее в Ленобласти мужчина отправил по MMS интимное видео 17-летней.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, интим
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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