Дворник через соцсеть просил у несовершеннолетней жительницы Усть-Ижоры интимные фото

Подросток этого не сделала. По данному факту 17 января следователь возбудил уголовное дело.

Жительница поселка Усть-Ижора заявила на неизвестного, который через социальную сеть требовал от ее несовершеннолетней дочери интимные фотографии.

Женщина пояснила, что в период с ноября 2021 по 26 декабря 2021 в ходе переписки в социальной сети "ВКонтакте", неизвестный вынуждал 12-летнюю девочку отправить свои интимные фотографии. Подросток этого не сделала.

По данному факту 17 января следователь возбудил уголовное дело. Также был задержан подозреваемый, 24-летний мужчина, работающий дворников. Расследование продолжается.

Ранее в Ленобласти мужчина отправил по MMS интимное видео 17-летней.

Фото: Piter.tv