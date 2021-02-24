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Водитель иномарки попал в больницу после столкновения с фонарным столбом на Каменноостровском проспекте

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Других участников ДТП удалось избежать.

"Фольксваген" врезался в фонарный столб на Каменноостровском проспекте. Одному человеку потребовалась помощь медиков, узнал Piter.TV от источника.

ДТП в районе дома №68 произошло в первом часу ночи 24 февраля. Еще за пределами видимости камер видеонаблюдения машина изменила траекторию своего движения и проскользила до столба. Другие машины столкновение не задело. По предварительным данным, 25 летний водитель получил множественные травмы и закрытую черепно-мозговую травму. Его госпитализировали в Елизаветинскую больницу. Судя по кадрам, он смог выйти из автомобиля. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Васильевском острове резко затормозивший BMW возмутил водителей. 

Видео: Piter.TV

Теги: дтп, фонарный столб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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