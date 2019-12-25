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На Васильевском острове резко затормозивший BMW возмутил водителей
Сегодня, 9:05
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nadezhda_sib

На Васильевском острове резко затормозивший BMW возмутил водителей

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В комментариях под постом в социальных сетях водители начали спорить о том, кто виноват в ДТП.

Водитель решил применить экстренное торможение и тем самым спровоцировал ДТП. Еще двум иномаркам пришлось "задержаться" на 9-й линии В.О, сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в "ВКонтакте". 

Мужчина хотел сделать остановку, но выбрал для этого не крайнюю правую полосу, а полосу для движения. Со слов очевидцев, водитель "БМВ" утверждал, что это и есть крайняя полоса.

О пострадавших не сообщается. По словам авто поста, ничего страшного не произошло, но пришлось "постоять и потратить время".

Пользователи напомнили, что на дороге необходимо соблюдать дистанцию, чтобы избежать таких ситуаций. В комментариях под постом появился и водитель "БМВ". Он сообщил о том, что не применял "экстренного торможения", но всю вину водители повесили на него. Он сам вызвал ГИБДД. 

Экстренного торможения не было, да даже если и было, сначала докажи, потом кричи на все стороны об этом. 

написал Андрей. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Красном Селе дотла сгорел дом многодетной семьи. 

Фото: vk.com/spb_today

Теги: дтп, пдд, полоса для движения, торможение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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