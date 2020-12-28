В Красном селе дотла сгорел дом многодетной семьи

С огнем боролись 12 спасателей и 3 единицы техники.

Вечером 23 февраля в Красном селе случился сильный пожар. Пламя охватило частный деревянный дом на Нагорной улице. Очевидцы опубликовали в сети фото и видео с места происшествия.

Огонь разгорелся около 21:40. На кадрах видно, что дом полыхал, как факел, с каждой минутой разгораясь все сильнее. Полностью выгорела крыша и провалилась вовнутрь. Существовала опасность, что пламя перекинется на хозпостройки и соседние дома.

В доме проживала многодетная цыганская семья. Спасаясь от пожара, жильцы были вынуждены прыгать со второго этажа. Некоторые из них получили травмы. Также семья держала живность: свиней, коз и коня. По предварительной информации, они не пострадали. Возле полыхающей жилой постройки видели невредимую лошадь.

К ликвидации пожара привлекались 12 сотрудников МЧС и 3 единицы техники. Обстоятельства случившегося выясняются.

Активисты начали сбор одежды для погорельцев. Они также хотят куда-то пристроить животных.

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