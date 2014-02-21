С огнем боролись 12 пожарных.

В квартирном пожаре на Киевской улице в Петербурге пострадала женщина. Подробности пожара в Московском районе города рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Северной столицы.

Сообщение о пожаре поступило в районе 15 часов. Выяснилось, что в комнате трехкомнатной отдельной квартиры загорелась обстановка на площади в 5 квадратных метров. Спустя полчаса пожар был ликвидирован.

С огнем боролись 12 пожарных с тремя единицами техники.

По данным Piter.tv, в результате пожара пострадала женщина, которая проживала в соседней квартире. Пострадавшую, которая надышалась угарным газом, увезли в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.

Ранее мы сообщали о том, что футболисты "Зенит-2" спасли человека из пожара в Турции, находясь на сборах.

Фото: Piter.tv