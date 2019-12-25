В ДТП на КАД погибли четверо росгвардейцев

Предполагаемый виновник с места ДТП скрылся.

Предварительная причина страшного ДТП в Петербурге на КАД, где погибло 4 военнослужащих Росгвардии, – "лихачество второго участника". Об этом в своём Telegram-канале рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Напомним, авария произошла 22 августа в 17:50 на 84-м км КАД. Грузовик "Урал-4320" перевозил группу бойцов 33-й бригады. По словам Хинштейна, неожиданно водитель впереди идущей иномарки совершил резкое торможение. Пытаясь уйти от столкновения, водитель-сержант резко вывернул руль влево, но не справился с управлением. "Урал" занесло и вынесло на середину трассы, где он ударился об отбойник и перевернулся.

Четверо бойцов, находившихся в кузове, погибли (трое на месте, один – в больнице). Еще трое, включая командира инженерно-саперного взвода, получили травмы. Предполагаемый виновник с места ДТП скрылся. Всем погибшим было от 19 до 21 года, они проходили срочную службу по призыву.

Руководство Росгвардии объявило, что семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь.

Фото: Telegram/ Александр Хинштейн