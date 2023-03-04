На улице Бабушкина столкнулись две иномарки

Все обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится проверка.

Во Фрунзенском районе Петербурга днем 27 мая произошло ДТП, рассказали очевидцы в tg-канале "Мегаполис".

Авария случилась на улице Бабушкина, столкнулись "лоб в лоб" две иномарки. Как пишет 78.ru, в результате никто не пострадал. Все обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится проверка.

Ранее мы сообщили о том, что в Приозерском районе Ленобласти бетономешалка упала в реку. Водитель по неизвестной причине не справился с управлением и совершил наезд на ограждение. Мужчина погиб на месте, его личность устанавливают.

Также на Софийской улице столкнулись "Камаз" и две "легковушки". Водитель грузовика при выполнении разворота не занял крайнее левое положение на дороге, это и спровоцировало ДТП. Пострадали управлявший Mazda и его 21-летний пассажир.

Фото: Telegram / Мегаполис