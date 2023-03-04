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На улице Бабушкина столкнулись две иномарки
Сегодня, 18:59
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На улице Бабушкина столкнулись две иномарки

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Все обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится проверка.

Во Фрунзенском районе Петербурга днем 27 мая произошло ДТП, рассказали очевидцы в tg-канале "Мегаполис". 

Авария случилась на улице Бабушкина, столкнулись "лоб в лоб" две иномарки. Как пишет 78.ru, в результате никто не пострадал. Все обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится проверка. 

Ранее мы сообщили о том, что в Приозерском районе Ленобласти бетономешалка упала в реку. Водитель по неизвестной причине не справился с управлением и совершил наезд на ограждение. Мужчина погиб на месте, его личность устанавливают. 

Также на Софийской улице столкнулись "Камаз" и две "легковушки". Водитель грузовика при выполнении разворота не занял крайнее левое положение на дороге, это и спровоцировало ДТП. Пострадали управлявший Mazda и его 21-летний пассажир. 

Фото: Telegram / Мегаполис 

Теги: дтп, улица бабушкина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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