Видео: в Мурино трое молодых людей избили пьяного мужчину

Подростки напали на выпившего местного жителя и начали жестко бить. На помощь бедолаге пришли прохожие.

Сегодня, 19 июня, на бульваре Менделеева школьники накинулись с кулаками на мужчину. Об этом сообщили свидетели события в сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

В начале драки местный житель хорошо отбивался, но потом споткнулся об ограждение и силы иссякли. На помощь ему прибежала женщина, проходившая мимо. Она разняла бойцов и отправила всех по домам.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в лифте в Мурино мужчина расстегнул ширинку и напал на женщину. После чего женщина вытолкнула его из лифта и уехала.

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