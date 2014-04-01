В Московском районе реконструкция канализационной сети ограничит движение с 3 апреля

Ограничения продлятся до 11 и 18 апреля.

В Московском районе с 3 апреля вводятся ограничения для автомобилистов, рассказали в Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

Из-за работ по реконструкции канализационной сети до 11 апреля перекроют проезд по Черниговской улице у пересечения с Московским проспектом. Кроме того, по 18 апреля затруднится движение по Московскому проспекту от Лиговского проспекта до Черниговской улицы.

ГАТИ напоминает, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее на Piter.TV: на Московском проспекте приведут в порядок 2 километра асфальтных дорог.

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга