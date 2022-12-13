Из Петербурга на майские праздники запустят дополнительные поезда

Они будут курсировать с 28 апреля по 9 мая 2023 года по самым востребованным маршрутам.

Октябрьская железная дорога (ОЖД) назначает более 100 дополнительных поездов дальнего следования на майские праздники. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

Они будут курсировать с 28 апреля по 9 мая 2023 года по самым востребованным маршрутам. Так, из Петербурга в Москву и в обратном направлении будет назначено более 50 дополнительных поездов.Также дополнительные поезда из Северной столицы поедут в Белгород, Анапу, Новороссийск, Великие Луки, Ярославль, Сыктывкар и Котлас.

Прогнозируемые пиковые даты выезда – 28 апреля и 5 мая, в обратном направлении – 1 и 9 мая.

Ночные "Ласточки" между Петербургом и Псковом будут курсировать ежедневно в летний период.

Фото: ОЖД