Дома Веры Николаевны фон Дервиз на Васильевском острове стали памятником

В составе объекта – шесть домов и металлическая ограда конца XIX века.

Дома Веры Николаевны фон Дервиз на Васильевском острове обрели статус регионального памятника. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга 27 сентября.

В 1880-х годах все участки зданий перешли в собственность вдовы статского советника В. Н. фон Дервиз. Большая часть состояния Павла Григорьевича, которое унаследовала его супруга, была положена на благотворительность в память о ее умерших детях.

В составе объекта – шесть домов и металлическая ограда конца XIX века. По проекту архитектора Константина Тона в 1849 году построили двухэтажный каменный особняк художника Николая Быкова, а в 1874 году – пятиэтажный лицевой дом и шестиэтажный дворовый флигель. А здание дома дешевых квартир возвели по проекту архитектора Александра Красовского в 1891 году.

Здание народной аудитории появилось в 1897-1898 годах, дом общественной столовой – в 1891 году. В 1889 году по проекту архитектора Александра Красовского был построен флигель в торце участка.

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Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга