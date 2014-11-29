Итоги исполнения бюджета Санкт-Петербурга за девять месяцев: доходы выросли на 13%

Основную долю доходов (97,1%) составили собственные налоговые и неналоговые поступления, а федеральные трансферты – 2,9%

На рабочем совещании губернатора Петербурга с членами городского правительства подвели итоги исполнения городского бюджета за девять месяцев 2024 года. Доходная часть бюджета составила 931 млрд рублей, что на 13% (106 млрд рублей) больше, чем в прошлом году. По прогнозам, общий годовой доход превысит 1,2 трлн рублей. Об этом рассказали в Смольном.

Основную долю доходов (97,1%) составили собственные налоговые и неналоговые поступления, а федеральные трансферты – 2,9%. В структуре доходов основное место занимают НДФЛ и налог на прибыль организаций, которые принесли в бюджет 373 и 266 млрд рублей соответственно.

Расходная часть бюджета за 9 месяцев составила 850,4 млрд рублей. В этом году финансирование здравоохранения, образования и социальной политики значительно увеличилось. В частности, расходы на образование составили 199 млрд рублей, что на 23 млрд больше, чем в прошлом году. Содержание учреждений образования выросло на 16 млрд рублей в связи с вводом новых объектов, а расходы на питание и оздоровление учащихся достигли 8,4 млрд рублей.

В сфере здравоохранения расходы составили 109 млрд рублей, причем на закупку лекарств для льготных категорий и развитие материально-технической базы было направлено 25% средств. Важно отметить, что финансирование общественного транспорта также увеличилось на 22% по сравнению с 2023 годом.

По итогам мониторинга Минфина России, Санкт-Петербург вошел в число регионов с высоким качеством управления финансами, что подтверждает успешную реализацию городских проектов и программы развития.

Проект бюджета Петербурга на 2025 год представили в Смольном.

Фото: Piter.tv