Проект бюджета Петербурга на 2025 год представили в Смольном

Председатель комитета финансов Светлана Енилина заявила, что в 2025 году доходы городской казны составят 1,32 триллиона рублей, расходы — 1,46 триллиона рублей, а дефицит — 144 миллиарда рублей.

Власти Петербурга представили проект городского бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

Председатель комитета финансов Светлана Енилина заявила, что в 2025 году доходы городской казны составят 1,32 триллиона рублей, расходы — 1,46 триллиона рублей, а дефицит — 144 миллиарда рублей. Губернатор Петербурга Александр Беглов подчеркнул важность сохранения значительной доли расходов на развитие, подчеркнув, что без развития невозможно рассчитывать на повышение качества жизни горожан и рост экономики города.

Прогнозы на следующие годы выглядят следующим образом: в 2026 году ожидаются доходы в размере 1,4 триллиона рублей, расходы — 1,53 триллиона рублей, а дефицит — 139 миллиардов рублей. В 2027 году доходы планируются на уровне 1,5 триллиона рублей, расходы — 1,65 триллиона рублей, а дефицит — 150 миллиардов рублей.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские родители смогут получить консультацию по вопросам отдыха и оздоровления детей через "Госуслуги".

Фото: Piter.TV