Петербургские родители смогут получить консультацию по вопросам отдыха и оздоровления детей через "Госуслуги"

Родители смогут ознакомиться с перечнем летних лагерей, узнать статистику и решить возникающие проблемы.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании в среду, 9 октября, одобрили в третьем чтении законопроект, предусматривающий возможность для родителей обращаться в государственные органы по вопросам отдыха и оздоровления детей через портал "Госуслуги".

По словам одного из авторов инициативы, депутата Дениса Четырбока, принятие данного закона позволит создать официальный способ коммуникации между родителями и органами власти, благодаря чему семьи смогут оперативно получать необходимую информацию. Родители смогут ознакомиться с перечнем летних лагерей, узнать статистику и решить возникающие проблемы.

Инициативу депутаты поддержали единогласно.

Ранее мы сообщили о том, что план мероприятий на 2024-2027 годы в рамках Десятилетия детства утвердили в Петербурге.

Фото: Госуслуги